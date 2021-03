FOTO Riccione si prepara all'estate: nuovo lungomare con foglie stile Liberty

Attualità

Riccione

| 14:07 - 25 Marzo 2021

Foto dei nuovi arredi.



Una foglia di kentia stilizzata, bianca, più di tre metri d'altezza, che si allunga flessuosa verso l'alto a creare un'ombra rinfrescante sulle sedute del lungomare Goethe. Il colpo d'occhio sulla passeggiata Goethe, da questa mattina, ricorda i viali costieri di località balneari dell'inizio 900, in puro stile Liberty caro alla Perla Verde.



E' iniziata questa mattina (giovedì 25 marzo) la sistemazione dei nuovi arredi. La prima "foglia" era già stata montata all'inizio della scorsa estate in piazzale Azzarita, poi camminando verso Nord, si stanno da oggi sistemando due installazioni per ogni piazza (piazza dei Colori e piazza degli Aromi) e una in piazzale Giovanni XXIII.



Nel tratto da piazzale Azzarita a Giovanni XXIII vi saranno quindi 6 foglie per un effetto scenico di grande impatto visivo. A finire saranno quindi sistemate tutte le aiuole e le oasi verdi. Il verde è protagonista sul lungomare, dall albero dei rosari o albero dei paternostri (la Melia Azedarach) un albero deciduo della famiglia delle Meliaceae, al prato verde, alle fioriture stagionali come ad esempio le begonie di vari colori nella piazza dei Colori, o le piante aromatiche come salvia, timo, lavanda, mirto e helichrysum, nella piazza degli Aromi. "Credo che questi nuovi arredi diano un'aria di freschezza a tutta la camminata pedonale - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Sono sicura che quest'estate faranno da sfondo ai selfie di molti turisti".



L'assessore ribadisce che Riccione stia preparando la città al periodo estivo: "dopo un inverno estenuante e a tratti davvero preoccupante, è una sferzata di ottimismo nel senso di una ripresa anche economica della città".