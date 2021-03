Alberi da potare a Marebello di Rimini: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 13:51 - 25 Marzo 2021

Una foto della segnalazione.

Un nostro lettore ci ha segnalato i disagi che stanno vivendo i residenti di via Marebello a Rimini, a causa della mancata potatura degli alberi i cui rami si spingono fino alle grondaie degli edifici riempendole di foglie secche. "Quando piove, l'acqua tracima dalle grondaie perché non riesce a defluire dai pluviali - ha commentato il lettore - diventando pericolose per l'aumento del loro peso, non solo, a volte, con il vento, soprattutto in inverno, cadono anche dei rami secchi e finiscono sulle auto in transito o parcheggiate. Richiedo un intervento di potatura per il beneficio delle piante e per la sicurezza dei passanti".