Coppi e Bartali, la gara ciclistica a San Marino. Governo preoccupato per gli assembramenti

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:23 - 25 Marzo 2021

Foto di repertorio.



In occasione della IV Tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, che farà il suo passaggio sul territorio della Repubblica di San Marino nella giornata di domani (venerdì 26 marzo), le Segreterie di Stato allo Sport e al Turismo ricordano ai tanti appassionati e alla cittadinanza tutta che la partecipazione all’evento è riservata ai soli addetti ai lavori e ai professionisti; nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Art. 3 del Decreto Legge 18 marzo 2021 n. 52 (Misure relative agli spostamenti e di controllo), pubblicato successivamente all’inserimento nel calendario degli eventi della suddetta manifestazione sportiva, si raccomanda pertanto di non sostare e di non assembrarsi lungo il percorso di gara in quanto vietato.