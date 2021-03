Alta Valmarecchia: 821mila euro dalla regione per interventi sulla viabilità

Attualità

Valmarecchia

| 13:18 - 25 Marzo 2021

Panoramica di San Leo.

Dal fondo regionale per la montagna 2021-23, per il quale l'amministrazione regionale ha stanziato 15 milioni in più rispetto al triennio 2018-2020, sono in arrivo per l'Unione dei Comuni Valmarecchia circa 821.000 euro. Soddisfatta il consigliere regionale riminese del Pd, Nadia Rossi, che parla di "rinnovato impegno" da parte della giunta e della volontà di dare "una nuova centralità ai comuni collinari e montani, alla popolazione che vi risiede e lavora". Le risorse saranno utilizzate per interventi di viabilità e manutenzione stradale, oltre al potenziamento dei servizi di telefonia mobile. "L'infrastrutturazione viaria e digitale resta uno dei punti su cui continuare a investire per potenziare le aree montane e aprire nuove possibilità di sviluppo commerciale, turistico e produttivo", evidenzia Nadia Rossi, unico modo per "dare nuova vita ai nostri borghi, cercando di fronteggiare la minaccia di abbandono, spopolamento ed eccessivo invecchiamento demografico".