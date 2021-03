Contrasto al cyberbullismo: Carabinieri nelle scuole con gli incontri online

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:01 - 25 Marzo 2021

Anche per il biennio 2020 – 2021 l’Arma dei Carabinieri è impegnata negli incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori nell’ambito della campagna “sulla formazione della cultura della legalità”. In linea con le disposizioni per evitare la diffusione del Covid -19 gli incontri vengono effettuati on-line. Oggi (giovedì 25 marzo) la didattica a distanza ha riguardato l’Istituto Tecnico Molari di Santarcangelo. Gli argomenti scelti dai dirigenti scolastici sono stati il cyberbullismo ed i rischi sulla rete e sui social. Il Comandante della Compagnia Alan Trucchi è stato protagonista dell'incontro, durato ben due ore e molto apprezzato dagli oltre 140 studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ che, al termine, hanno proposto numerose domande e quesiti, dimostrando pieno interesse per gli argomenti trattati. Gli incontri effettuati sino ad ora ad altri 4 istituti scolastici di Rimini, proseguiranno la prossima settimana con le scuole superiori di Rimini.