San Giovanni: torna concorso di poesia per gli studenti, quest'anno omaggia Dante

San Giovanni in Marignano

| 12:45 - 25 Marzo 2021

Il vicesindaco Michela Bertuccioli con il presidente Barbara Mariani, Luca Nicoletti e referenti Associazione Scuolinfesta (foto pre Covid).



San Giovanni in Marignano si unisce alle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Aligheri, dedicando al poeta e ai giovani la quinta edizione del concorso "San Giovanni in Marignano città della poesia", riservato ai ragazzi della scuola secondaria inferiore dell'Istituto Comprensivo Statale e Istituto Maestre Pie. Tema dell'edizione 2021 è "Il folle volo", in omaggio a uno dei canti più belli e amati della Divina Commedia. Le dieci migliori poesie saranno selezionate dalla giuria e saranno lette dai ragazzi stessi in occasione della serata di promozione, che dovrebbe svolgersi a luglio, all'Arena spettacoli, nell'ambito della rassegna "E..state fuori dal comune".



Il progetto “San Giovanni città della poesia”, a cura di Luca Nicoletti, organizzato dalla pro loco, con la collaborazione di associazione Scuolinfesta ed il patrocinio del Comune, vuole affermare "la vocazione di San Giovanni in Marignano - piccola grande città sulla soglia della Valle del Conca, punto di passaggio tra il grande sogno del mare e il canto delle colline che si avvicinano all'Appennino - quale luogo privilegiato dell'arte della parola". Tra gli obiettivi dell’iniziativa, condivisi da tutti gli organizzatori e i collaboratori, "vi è quello di ridare una dignità al linguaggio e al pensiero, indagando il senso profondo e tutta la storia che ogni parola porta con sé, ma anche proporre un incontro corale, a diversi livelli, con l’esperienza e la frequentazione poetica".