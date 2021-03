Santarcangelo: approvazione del bilancio previsionale nel prossimo consiglio comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:34 - 25 Marzo 2021

Municipio di Santarcangelo.

Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per martedì 30 marzo alle ore 19 in videoconferenza. La seduta si aprirà, come di consueto, con le comunicazioni all’assemblea, mentre il sindaco Alice Parma presenterà gli obiettivi strategici del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021/2023, con un focus specifico sull’anno in corso.

A seguire, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli illustrerà un aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023, mentre l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – come atto propedeutico alla successiva approvazione del Bilancio – presenterà la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

Riprenderà poi nuovamente la parola l’assessore Zangoli per l’illustrazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021 con approvazione delle relative aliquote. Dopo una breve pausa di sospensione, la seduta riprenderà per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023.