Coriano, rinvio della fatturazione Hera per le attività economiche

Coriano

| 12:28 - 25 Marzo 2021

Comune di Coriano.

Il comune di Coriano informa che, dopo un confronto con Hera, a seguito del protrarsi della situazione di emergenza e delle numerose sollecitazioni che l'amministrazione sta ricevendo, anche per l'anno 2021, sarà posticipata da parte di Hera l'emissione della prima rata della Tariffa Corrispettiva Puntuale per i rifiuti dal mese di aprile a quello di settembre, senza l'applicazione di alcun interesse.

Il rinvio è riferito alle fatture in emissione per le sole attività di carattere economico (utenze non domestiche).

Il posticipo delle fatture sarà effettuato, per le prossime emissioni, anche alle utenze che hanno adottato la soluzione della fattura multiservizio.

Anna Pazzaglia (assessore): “Ringraziamo Hera per l’attenzione dimostrata nei confronti delle attività economiche, in questo periodo di estrema criticità per le difficoltà dovute alla pandemia".