Scontro tra un peschereccio e un mercantile al largo di Cesenatico

Cronaca

Rimini

| 11:35 - 25 Marzo 2021

Un peschereccio e un mercantile si sono scontrati nella prima mattina di oggi, giovedì 24 marzo, al largo di Cesenatico. Lo scontro è avvenuto a 23 miglia dalla costa. Il peschereccio "Futuro", riminese, è stato urtato da un mercantile di nazionalità albanese diretto a Ravenna. La barca riminese è colata a fondo e i quattro membri dell'equipaggio sono stati salvati dal mercantile. Sul posto è arrivata la motovedetta della Capitaneria di Porto di Rimini. Verso le 1015 l'equipaggio è stato sbarcato a Rimini in buone condizioni, il comandante dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro.