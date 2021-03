Vaccini, a Bellaria trasporto gratuito per gli anziani e disabili

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:07 - 25 Marzo 2021

Una postazione vaccini al Palacongressi di Bellaria.

L’Amministrazione Comunale di Bellaria ha attivato, in collaborazione con Pubblica Assistenza Croce Blu Onlus, un servizio gratuito di accompagnamento ai punti vaccinali per i cittadini di Bellaria Igea Marina “over 70” e delle persone disabili residenti.



Il servizio si rivolge ai cittadini che abbiano più di settant’anni e che siano in condizione di solitudine o comunque nell’impossibilità ad esser accompagnati da un familiare, così come alle persone con disabilità certificata la cui condizione richieda il trasporto con specifici ausili.



Gli interessati possono rivolgersi al numero 339.7753276, al quale rispondono le assistenti sociali del Comune di Bellaria Igea Marina.



Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: all’utenza, l’invito a presentare una valida motivazione per la richiesta, fornendo tutte le informazioni utili. Inoltre, sarà utile per gli operatori ricevere le richieste con anticipo, così da pianificare in modo accurato e tempestivo i singoli servizi.