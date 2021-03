Assunzioni di medici specializzandi dal primo anno di corso, Bonaccini firma il decreto

Attualità

| 10:54 - 25 Marzo 2021

In Emilia-Romagna via libera all'assunzione dei medici specializzandi, fin dal primo anno di corso, per la campagna vaccinale. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini firma il decreto. Per i giovani medici previsti contratti di un mese, eventualmente prorogabili, e massimo 12 ore settimanali di impiego per non compromettere la loro formazione. Gli specializzandi saranno operativi in ogni fase dell'iter vaccinale: dalla raccolta e valutazione dell'anamnesi clinica al supporto per il consenso informato, dalla supervisione medica alla preparazione e somministrazione del vaccino, fino alla supervisione dei soggetti vaccinati e la registrazione della somministrazione nel sistema informativo nazionale. Modalità previste dal Protocollo nazionale sottoscritto lo scorso 6 marzo dai ministri della Salute, Università e Ricerca e dal presidente della Conferenza Stato-Regioni con le organizzazioni rappresentative dei medici in formazione specialistica. Tutti gli oneri dell'arruolamento degli specializzandi saranno a carico del Fondo sanitario regionale, a meno che non intervengano specifici finanziamenti nazionali. In ogni caso, precisa la Regione, non ricadranno sulle singole aziende sanitarie.