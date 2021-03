Calcio qualificazioni Mondiali Qatar, San Marino pronta a sfidare l’Inghilterra

Sport

Repubblica San Marino

| 08:27 - 25 Marzo 2021

Franco Varrella, ct della nazionale di San Marino (foto FSGC).

La Nazionale di San Marino è pronta ad inaugurare l’inedito ciclo di tre incontri ufficiali spalmati su appena sette giorni, varando la propria campagna di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2020 sotto l’arco di Wembley. I Titani tornano a Londra per quarta volta nella loro storia, dopo il precedente di inizio anni ’90 ed i due in bienni consecutivi tra il 2012 ed il 2014.

Nei corsi e ricorsi storici, l’aneddoto più conosciuto tra quelli legati alle sfide con l’Inghilterra non si è consumato su suolo britannico: lo storico gol di Davide Gualtieri dopo appena 8”3 dal fischio d’inizio, è stato un record assoluto nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, restando in piedi per ben 23 anni. Tanto c’è voluto perché qualcuno potesse fare meglio dell’allora attaccante biancoazzurro, superato nel 2016 da Benteke.

Quella che si disputò al Renato Dall’Ara di Bologna era la partita di ritorno, all’interno del girone di qualificazione al mondiale americano del ’94. Nella sfida d’andata, la Nazionale dei Tre Leoni si impose col punteggio di 6-0 nel quale spiccò il nome di David Platt tra i marcatori. Il prodotto delle giovanili del Manchester United segnò quattro reti in quella sfida, benché molti ricordino il debutto di San Marino in casa dell’Inghilterra anche per il rigore che Pierluigi Benedettini parò all’allora giocatore della Sampdoria. Domani, a giocarsi i guanti da titolare insieme anche ad Alex Stimac, ci saranno il figlio Simone ed il nipote Elia.

Per ogni coppia di sfida agli inglesi, un Commissario Tecnico diverso in panchina: Giorgio Leoni al debutto, Paolo Mazza per le sfide di qualificazione ai Mondiali di Brasile 2014, Pierangelo Manzaroli in vista di Euro 2016 e, domani, Franco Varrella nella corsa al primo torneo iridato che si svolgerà in inverno.

In conferenza stampa, il tecnico romagnolo – interpellato sui recenti risultati positivi in Nations League abbinati all’inizio di una nuova campagna internazionale, a partire da Wembley – commenta: “Sembra che viste le performances prodotte in Nations League lo scorso autunno, il destino ci abbia messo lo zampino. Giocare nello stadio più importante del mondo è il giusto premio per i ragazzi. Detto questo, i nostri obiettivi in incontri come questi non possono essere parametrati su indicatori numerici. La valutazione della nostra prestazione passerà da quanto riusciremo a complicare la vita ad una delle Nazionali più forti del mondo che, a dispetto di qualche anno fa, sembra aver abbracciato un tipo di calcio di spiccata impronta internazionale”.

Insieme a lui anche Mirko Palazzi, che potrebbe giocare la sua quarta partita nel tempio del calcio: “In tanti anni di Nazionale abbiamo affrontato grandi squadre, così come alcune di rango inferiore rispetto alle varie Inghilterra, Germania o Spagna, ma in ogni caso ci trovavamo di fronte un gruppo di professionisti. Gran parte di noi professionista non lo è, ma per l’approccio che applichiamo ad ogni incontro è come se lo fosse. Nonostante molti di noi lavorino e per qualcuno all’esterno la nostra potrebbe essere solo ed esclusivamente passione, credo che quando smetteremo di giocare i ricordi più belli arriveranno da partite come queste. Scendere in campo a Wembley è e sarà sempre motivo d’orgoglio, ancor più in questo periodo storico. Non avrebbe potuto esserci miglior inizio di questo per le nostre qualificazioni: affronteremo una delle formazioni d’élite del calcio mondiale, faremo del nostro meglio per provare a complicargli la vita”.

Direzione affidata all’arbitro russo Kirill Levnikov, che sarà assistito da Bolkhovitin e Vereteshkin. Quarto ufficiale, Bezborodov.