Basket B, Faenza aggancia Rimini e Omegna al quarto posto

| 01:44 - 25 Marzo 2021

Nel turno del mercoledì nel girone A una sola vittoria in trasferta, quella della Rekico ad Empoli (69-60. I faentini agganciano Rimini ko a Firenze, e Omegna al quarto posto, rilanciandosi nell’alta classifica.

Nessun problema per San Miniato (Neri 20) contro Cesena (Dell’Agnello 18) regolata 81-63 in un match a senso unico. Un successo che permette ai toscani di agganciare in vetta Chiusi che però ha una partita in meno.

Vittoria convincente e rotonda anche per Livorno (Ricci 20) che supera nettamente Omegna (Balanzoni 18) 75-62, aggiudicandosi l’incontro grazie ad un ottimo ultimo quarto, diventando così la terza forza del girone.

Continua l’ottimo momento di Piombino (Venucci 27) che supera Imola (Preti 18) 84-76 puntando ufficialmente ad un posto nei play off. Imola non esce dal momento nero rimediando la quarta sconfitta consecutiva.

Rialza la testa Ozzano (Bertocco 17) che conquista due punti pesanti in chiave salvezza contro Oleggio (Giacomelli 15) vincendo 69-62 un incontro quasi sempre condotto.

Tutto facile per Cecina (Pistillo 20) che non ha problemi con Alessandria (Dal Maso 14) regolata 91-52: i piemontesi sono ancora a secco di vittorie.

Non si è disputata Chiusi – Alba, in quanto i piemontesi sono in quarantena fino al 26 marzo. Alba dovrà recuperare anche la gara casalinga con Firenze e quella interna con Piombino che si sarebbe dovuta giocare domenica 28 marzo.

Classifica girone A: Chiusi* e San Miniato 26; Livorno* 22; Rimini*, Omegna e Faenza 20; Cesena 16; Oleggio*, Imola 14* e Cecina* 14; Alba** ed Empoli 12; Ozzano, Piombino* e Firenze* 10; Alessandria 0.

* gare da recuperare

Prossimo turno. Sabato 27 ore 18 Alessandria – Empoli. Domenica 28 ore 18: Rimini – Chiusi; Faenza – Firenze; Cesena – Cecina; Omegna – Ozzano; Imola – Livorno; Alba – Piombino; Oleggio – San Miniato

Recuperi: Mercoledì 31 marzo: Imola – Rimini. Venerdì 2 aprile: Piombino – Cecina e Oleggio – Livorno. Ancora da fissare: Alba – Firenze e Chiusi – Alba