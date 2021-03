Basket B, Riviera Banca ko a Firenze all'overtime: 83-79

Sport

Rimini

| 01:09 - 25 Marzo 2021

Un'azione di RivieraBanca.

Sconfitta al fotofinish per RivieraBanca che al PalaCoverciano lotta, rimonta gli avversari nell'ultimo quarto forzando la partita all'overtime, ma poi deve cedere il referto rosa ai padroni di casa che non sbagliano da tre punti nei minuti finali (83-79). Nei biancorossi assenti Bedetti ed Ambrosin, quest'ultimo per una contusione a due costole, evidenziata attraverso una lastra effettuata in giornata, che gli provoca dolore e difficoltà respiratorie.

Partita subito vivace con le due squadre che si affrontano a viso aperto e ribattono colpo su colpo: in casa Firenze molto attivo Passoni, di gran lunga MVP a fine partita con 26 punti, mentre per Rimini bene Simoncelli e Rinaldi (10-11 al 6'). I padroni di casa chiudono avanti il primo quarto grazie a Misljenovic, ma Crow pareggia subito i conti ad inizio secondo (22-22 al 12'). Firenze piazza un 6-0 di parziale terminato da Bruni (28-22 al 17'), Simoncelli prova a tamponare con una tripla ma Passoni e Misljenovic firmano il vantaggio in doppia cifra (37-26 a 24" dalla fine del primo tempo). Dopo l'intervallo Crow e Mladenov segnano 8 punti in fila per il -1 (37-36 al 22') prima che Passoni e Filippi ricaccino indietro i biancorossi (44-38 al 26'). Crow e Mladenov questa volta pareggiano a quota 44, ma Merlo e Bruni segnano dalla lunga distanza seguiti dai liberi di Filippi per il nuovo +8 Firenze (54-46 a 36" dalla fine del quarto). RivieraBanca vuole la rimonta e negli ultimi 10' si scatena dalla linea dei tre punti: prima Rossi e Broglia riducono il distacco (58-54 al 32'), poi Rinaldi e ancora Broglia portano il distacco ad un solo possesso pieno (66-63 al 39'), ma è Mladenov a segnare il tiro decisivo che prolunga la partita all'overtime sul 68-68.

Il supplementare si apre con una tripla di Poltroneri, ma Rivali risponde con un doppio canestro e Simoncelli allunga ulteriormente da tre punti (71-75 al 42'). Poltroneri è inarrestabile e segna 5 punti in fila prima che Bruni pareggi i conti con un'altra bomba (79-79 al 44'); Merlo sigla il vantaggio Firenze con un altro tiro pesante e Rimini chiama timeout. Rivali tenta un tiro da tre punti per pareggiare la partita ma lo sbaglia, poi i padroni di casa subiscono fallo e si garantiscono la vittoria.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 28 marzo alle ore 18 al PalaFlaminio per il big match contro la capolista San Giobbe Chiusi, terza giornata del girone A.

Il tabellino

Pino Dragons-Riviera Banca 83-79 dts

FIRENZE: Passoni 26 (7/9, 2/9), Poltroneri 15 (2/5, 2/6), Filippi 13 (4/9), Bruni 9 (1/1, 2/5), Merlo 8 (1/2, 2/6), De Gregori 6 (3/6), Misljenovic 4 (1/2), Goretti 2 (1/2), Marotta (0/2 da tre), Forzieri NE, Corradossi NE, Pracchia NE. All. Del Re, Salvetti, Venucci, Brenna.

RIMINI: Mladenov 14 (3/6, 2/5), Broglia 14 (2/5, 2/2), Crow 12 (2/4, 2/6), Rinaldi 11 (4/12, 1/1), Rivali 11 (4/7, 0/2), Simoncelli 9 (1/4, 2/5), Moffa 3 (1/3, 0/1), Rossi (0/1, 1/1), Fumagalli 2 (1/3, 0/1), Semprini Cesari, Riva NE, Bedetti NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 22-18, 37-28, 54-48