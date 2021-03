Calcio D, domenica salta Prato-Correggese, in forse Correggese-Forlì dell'1 aprile

Sport

Rimini

| 21:10 - 24 Marzo 2021

La gara del campionato di serie D girone D, Prato – Corregese valevole per la ventitreesima giornata in programma domenica prossima 28 marzo al campo sportivo “A. Nelli” di Montemurlo è stata rimandata a data da destinarsi. La decisione è stata ufficializzata dalla Lega nazionale Dilettanti, a causa dell’isolamento fiduciario disposto dalla competenti autorità sanitarie a carico di alcuni tesserati della Correggese. Quasi scontato il rinvio anche della partita interna con il Forlì in programma nel turno infrasettimanale di giovedì 1 aprile. Il ritorno in campo, se tutto andrà bene, è previsto per domenica 11 aprile nella trasferta con la Marignanese Cattolica.