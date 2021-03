Basket B, la Rekico espugna Empoli: 60-69

Sport

Faenza

| 20:51 - 24 Marzo 2021

a Rekico Faenza espugna Empoli per 60-69. La vittoria arriva dopo una gara che resta equilibrata fino a metà della frazione finale, quando la compagne ospite non sbaglia praticamente più niente portando a casa con merito la vittoria. Sulla gara pesa ancora la bassa percentuale di Empoli al tiro dalla lunga distanza, con appena 8 tiri segnati e, soprattutto, 34 tentati e la cattiva gestione dei momenti finali del match quando la partita si decide e quando tornano a galla vecchi difetti.

Pruimo tempo in equlibrio tanto che si va all'intervallo sul 38-37. Si riparte con lo stesso copione, ovvero con un parziale di 7-0 (Crespi, Legnini dalla lunga e Restelli) ma, dopo il passaggio al 5’ sul 48-42, all’8’ di nuovo parità (48-48) Villa commette il quarto fallo (suo secondo in attacco) ed al 30’ siamo 50-51. La Computer Gross esiste solo nella prima metà dell’ultimo tempino, quando Antonini mette cinque punti con una tripla ed un bel canestro in contropiede. Poi, sul 55-59, la luce si spegne. Marchini capisce il momento e chiama minuto, ma la mossa produce solo una reazione con Restelli ed Antonini. Anumba mette il 59-67 al 7’ suggellando un parziale di 0-6 e, dopo una palla persa, l’Use non trova mai il canestro nei tre possessi successivi lasciando a Faenza la possibilità di gestire senza particolari affanni fino al finale di 60-69.

Il tabellino

Use Computer Gross – Rekico Faenza 60-69

USE COMPUTER GROSS Sesoldi 8, Legnini 9, Falaschi 4, Giannone ne, Mazzoni ne, Cerchiaro ne, Antonini 17, Ingrosso 6, Crespi 6, Villa 4, Vanin 2, Restelli 4. All. Marchini (ass. Corbinelli/Valentino)

REKICO FAENZA Pierich 6, Petrucci 14, Iattoni 6, Filippini 3, Testa 4, Rubbini 7, Ballabio 15, Anunmba 12, Ragazzini ne, Calabrese, Soalroli 2, Marabini. All. Serra (ass. Belosi/Tasso).

Arbitri: Di Salvo di San Giuliano Terme e Giustarini di Grosseto

Parziali: 21-23, 38-37, 50-51