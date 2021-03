Ciclismo, Coppi e Bartali: Jonas Vingegaard vince a Sogliano e balza al comando

Sport

Sogliano al Rubicone

| 19:25 - 24 Marzo 2021

Il podio, phooto Bettiniphoto.

È il danese Jonas Vingegaard il vincitore della seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si è corsa oggi con partenza da Riccione ed arrivo in salita a Sogliano al Rubicone.



Il ventiquatrenne portacolori della Jumbo Visma ha preceduto il colombiano Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) e l’australiano Nick Schultz (Team Bikeexcange) e ora guida la classifica generale con 1” su Sosa e 3” su Ben Hermans (Israel Start-Up Nation).



La tappa di oggi ha registrato una lunga azione che ha visto come protagonisti sei corridori evasi dal gruppo fin dalle prime battute: Marton Dina (Eolo-Kometa), Lorenzo Visintainer (General Store F.lli Curia), Mattia Petrucci (Colpack Ballan), Xabier Azparren (Euskaltel Euskadi), Emil Dima (Giotti Victoria Savini), Francesco Carollo (MGK Vis).



Il gruppo ha lasciato fare ma durante i quattro giri del circuito finale i battistrada si sono frazionati con l’ungherese Dina ultimo ad alzare bandiera bianca ad una ventina di chilometri dalla conclusione.



Nel corso dell’ultima tornata sono stati particolarmente attivi Vansevenant (Deceuninck-QuickStep) ed Ayuso (Colpack Ballan) che hanno guadagnato un vantaggio di 25” nei confronti del gruppo degli inseguitori ma a pochi chilometri dalla conclusione le carte si sono rimescolate e sullo strappo finale è stato Vengegaard a fare la differenza imponendosi su Sosa e Schultz.



Domani la terza tappa prenderà il via da Riccione, dove sarà posto anche il traguardo dopo 139 chilometri. Dopo un primo tratto in trasferimento di circa 5,5 km, la corsa punterà subito verso l’entroterra e dopo aver attraversato la località di Ospedaletto farà ingresso nel territorio della Repubblica di San Marino al km 13,7 di gara. La strada inizierà poco dopo a salire verso Montegiardino, percorrendo per buona parte la salita già teatro della tappa a cronometro individuale nel Giro d’Italia 2019. Al termine di questo primo tratto in salita il percorso lascerà la Repubblica di San Marino per entrare nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Una discesa su strada ampia e scorrevole porterà a Mercatino Conca per iniziare a salire nuovamente verso Montealtavelia; affrontando un tratto, molto panoramico, che si snoda sulle colline tra le vallate del Conca e del Foglia prima di scendere verso il centro di Auditore e il fondovalle. A causa delle nevicate degli ultimi giorni che causano presenza di ghiaccio sulla sede stradale non sarà affrontata la salita che avrebbe dovuto portare al Cippo Carpegna (1377 mt), pertanto la gara dalla località di Carpegna effettuerà una deviazione che riporterà il gruppo sul percorso originario al termine della discesa inizialmente prevista. La corsa quindi transiterà nel centro di Pennabilli, per poi riprendere a scendere verso la vallata del Marecchia fino a Ponte di Molino Baffoni. Da qui inizierà la lunga salita che in 9 km condurrà al GPM di 1^ categoria di Madonna di Pugliano. Dopo una altrettanto lunga discesa su strada ampia e scorrevole, si sale nuovamente verso la località Montemaggio (515 m slm) per fare nuovamente ingresso nel territorio della Repubblica di San Marino. Ennesima discesa fino a Ponte Rio San Marino e ascesa verso Fiorentino dove sarà posto il terzo GPM di giornata. Si prosegue quindi tra discesa e pianura rientrando nel territorio provinciale di Rimini; da Pian della Pieve (15,2 km al traguardo) ha inizio una serie di brevi saliscendi che potrebbero favorire un colpo di mano da parte di un finisseur prima del traguardo posto a Riccione.



Rai Sport trasmetterà una sintesi della tappa di domani a partire dalle ore 20,10 mentre sul sito www.gsemilia.it sarà possibile seguire la diretta testuale della corsa.