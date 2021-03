Basket B femminile, Ren-Auto: lesione del legamento crociato per Vlahova

Sport

Rimini

17:29 - 24 Marzo 2021

Da sinistra coach Pierfilippo Rossi, Nicola Saulle e il presidente Gianpaolo Piomboni.

Rimini Happy Basket comunica che, a seguito di esami approfonditi condotti sotto la supervisione del professor Nicola Saulle, è emersa una lesione importante del legamento crociato del ginocchio destro dell’atleta Gabriela Vlahova.

Gli esami hanno escluso la rottura del legamento, fatto che permetterà all’equipe medica di impostare con Gabriela un programma di rafforzamento in palestra per valutare gradualmente i progressi dell’infortunio. Non è possibile al momento ipotizzare tempi di recupero.

Rimini Happy Basket desidera ringraziare una volta di più il professor Saulle e il suo staff per l’attenzione, la tempestività e la competenza: avere al nostro fianco professionisti così capaci è un grande sostegno per noi, le nostre ragazze e le loro famiglie.