Dal lungomare alle piste ciclabili: a Riccione tredici cantieri aperti

| 17:26 - 24 Marzo 2021

Lavori in corso a Riccione. L'amministrazione comunale fa il punto.



L'amministrazione comunale di Riccione in una nota traccia un bilancio sui lavori pubblici: sono 13 i cantieri pubblici aperti contemporaneamente a Riccione: scuole, asfalti, lungomare, quartieri per investimenti sul territorio che superano i 20 milioni di euro.



Prosegue spedito il Lungomare Goethe: in dirittura d'arrivo i lavori del primo tratto che vanno da piazzale Azzarita a piazzale Aldo Moro compreso. In questi giorni si stanno montando gli arredi, il verde e la fontana. Per quanto riguarda il secondo stralcio zona Nord proseguono i lavori che interessano parte del parcheggio nei pressi della Fattoria del Mare.



In Viale Tasso stanno proseguendo in ultimazione i lavori fino a viale Angiolieri e stanno proseguendo quelli fino a viale D'Azeglio che si concluderanno prima della stagione estiva.



Per ciò che concerne la Rotatoria Statale 16 - viale Formia, sono stati completati i lavori di realizzazione della rotatoria e seguiranno a breve i lavori di completamento asfalti illuminazione pubblica, verde e segnaletica. Altri lavori di riqualificazione riguardano viale Verdi, la passeggiata mare Sud di viale Torino, mentre in viale da Verrazzano è in fase finale la messa in sicurezza della pista ciclabile lato Sud del sottopasso. Seguiranno i lavori della messa in sicurezza lato Nord del sottopasso. E lunedì scorso sono iniziati, per concludersi entro maggio, i lavori di realizzazione della rotatoria di Viale Da Verrazzano angolo viale Limentani.



In fase di ultimazione le asfaltature dei viali Tito Speri, Ugo Bassi, Novellara, La Spezia, Pisacane e Fiume. Al Centro studi si prosegue con i lavori in viale Ferrara a giorni si pianteranno le nuove alberature alte dagli 8 ai 9 metri.



Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, si sta lavorando alla scuola di viale Capri, la Catullo già sgomberata da breve inizierà la demolizione. "In questi anni abbiamo messo risorse e forza lavoro in quantità per garantire alla comunità servizi all'avanguardia e strutture nuove: strade, lungomare, assi commerciali, parchi, piste ciclabili, fluidificazione del traffico veicolare. Un lavoro che i cittadini riconoscono e che possono constatare ogni giorno", commenta l'assessore Lea Ermeti.