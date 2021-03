Vaccini, la Regione chiude la porta alle richieste di San Leo e Coriano

Attualità

Rimini

| 17:15 - 24 Marzo 2021

Foto di repertorio.



L'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini "gela" i sindaci di San Leo e Coriano, Bindi e Spinelli, ribadendo che per l'Italia è impossibile comprare vaccini al di fuori degli accordi europei. Niente ricorso allo Sputnik, il siero impiegato per l'immunizzazione della maggior parte della popolazione sammarinese. "Non si può chiedere alla Regione di avviare improbabil percorsi in solitaria, al di fuori degli standard di sicurezza". I sindaci sono invitati da Donini a evitare di "far balenare possibilità e opportunità che nella realtà non esistono".