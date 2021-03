Rimini: definiti i criteri per ottenere sconti all'abbonamento dell'autobus

Attualità

Rimini

| 15:26 - 24 Marzo 2021

Foto di repertorio.



Ieri (martedì 23 marzo) la giunta comunale di Rimini ha approvato i criteri per l'individuazione degli abbonamenti agevolati del trasporto pubblico locale - urbano e tratte extraurbane - per i cittadini che si trovano in una condizione di fragilità. Categorie per le quali la Regione intende favorire la mobilità con un apposito Fondo vincolato, da destinarsi ai Comuni per l'erogazione di contributi nell'anno 2021.



Nelle diverse tipologie di fragilità rientrano soprattutto le famiglie numerose con 4 o più figli, gli anziani ultra 65 enni, ma anche i disabili, i rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tratta. Per ogni categoria sono stabilite le relative condizioni reddituali necessarie per poter richiedere le agevolazioni. Si confermano i criteri introdotti in passato con il riferimento al valore di ISEE per determinare diverse declinazioni tariffarie per gli abbonamenti agevolati sia per l'area urbana che extraurbana.



Spetterà a Start Romagna s.p.a. - che dovrà fornire l'elenco nominativo dei cittadini beneficiari del trasporto agevolato - la verifica dei requisiti e il rilascio degli abbonamenti all'utente, per poi chiedere al Comune di Rimini nella sua qualità di Comune Capodistretto il rimborso della quota a carico del Fondo Regionale per la Mobilità. La riduzione delle tariffarie verrà applicata fino a esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna e dal bilancio comunale. "Quella del trasporto è un bisogno quotidiano improrogabile per tutti in particola modo per le fasce sociali più deboli", spiega il vicesindaco di Rimini, Gloria Lisi, che ringrazia le organizzazioni sindacali per "l'importante lavoro e il supporto", per la partecipazione "molto costruttiva e collaborativa".