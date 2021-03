Covid Rimini: 175 nuovi casi e 6 decessi. Salgono a 30 i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:24 - 24 Marzo 2021

Il bollettino di mercoledì 24 marzo.



A Rimini 175 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 10,1% dei contagi regionali, con 108 sintomatici e 67 asintomatici, rispettivamente il 61,7% e il 38,3%. Salgono a 30 i ricoveri in terapia intensiva e sono stati comunicati 6 decessi: un 46enne affetto da una patologia pregressa, un 71enne e quattro over 80, una donna di 82 e tre uomini di 81, 84 e 86 anni. Nei primi tre giorni della settimana 486 contagi, per una media di 162 contagi al giorno.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 1.725 (918 sintomatici e 807 asintomatici, percentuali 53,2 % e 46,8%)

Tamponi totali: 34.163 (21.060 molecolari e 13.103 rapidi)

Tasso di positività: 5%.



Decessi: 45

Guarigioni: 3400



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.856 (-1.720 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.845 (-1.680), il 94,4% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397 (+2 rispetto a ieri, 0,6% del totale dei casi attivi), 3.614 quelli negli altri reparti Covid (-42, 5% del totale dei casi attivi).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 8 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 26 a Parma (+1), 33 a Reggio Emilia (invariato), 76 a Modena (-1), 122 a Bologna (+3), 28 a Imola (-4), 36 a Ferrara (+1), 19 a Ravenna (invariato), 11 a Forlì (+1), 8 a Cesena (+1) e 30 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.432 a Piacenza (+69 rispetto a ieri, di cui 42 sintomatici), 21.918 a Parma (+163, di cui 112 sintomatici), 39.251 a Reggio Emilia (+187, di cui 70 sintomatici), 55.369 a Modena (+165, di cui 109 sintomatici), 69.662 a Bologna (+311, di cui 110 sintomatici), 11.264 casi a Imola (+48, di cui 21 sintomatici), 18.868 a Ferrara (+140, di cui 37 sintomatici), 25.065 a Ravenna (+226, di cui 124 sintomatici), 12.879 a Forlì (+145, di cui 118 sintomatici), 15.949 a Cesena (+96, di cui 67 sintomatici) e 30.680 a Rimini (+175, di cui 108 sintomatici).