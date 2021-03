Covid San Marino: due decessi, 48 nuovi casi e calo ricoveri terapie intensive

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:35 - 24 Marzo 2021

Ospedale di Stato di San Marino.

A San Marino continua a preoccupare la situazione dell'ospedale di Stato: calano a 9 i ricoveri in terapia intensiva (-2, ancora 3 posti prima della saturazione del reparto), ma sono ora 33 i pazienti del reparto Covid (+1 rispetto alle precedenti 24 ore). L'8,6% dei casi attivi è ricoverato in ospedale; il 91,4%, 446 persone, è in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri due decessi, quelli di un sammarinese 84enne e di una sammarinese 89enne, 48 nuovi casi e 40 guarigioni.



VACCINAZIONI Il totale delle delle vaccinazioni effettuate è di 9.084 (8.578 persone vaccinate con la prima dose e 506 con anche la seconda dose). Durante il 23 marzo sono state effettuate 526 somministrazioni (280 prime dosi e 246 richiami).