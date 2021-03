Dati Covid Rimini aggiornati comune per comune: lieve arresto dei contagi, ma crescita casi attivi

Attualità

| 14:16 - 24 Marzo 2021

I casi attivi nel riminese.



La settimana dal 15 al 22 marzo, in Provincia di Rimini, ha registrato una notevole crescita dei casi attivi, da 4254 a 4876 (+622, aumento del 15%), ma calano i nuovi contagi, da 1936 a 1647 (-289, dimunizione del 15%). A Rimini casi attivi in aumento a 2220, il 45% del totale dei casi attivi della Provincia di Rimini.



CASI ATTIVI 4876 ( + casi attivi in aumento rispetto alla settimana precedente, - casi attivi in diminuzione, = stabili)



Rimini (2200 +)

Riccione (432 +)

Santarcangelo di Romagna (339 +)

Cattolica (244 +)

Bellaria Igea Marina (241 +)

San Giovanni in Marignano (194 -)

Coriano (167 +)

Verucchio (165 +)

Montescudo Monte Colombo (157 +)

Misano Adriatico (134 +)

Novafeltria (105 +)

Morciano di Romagna (104 +)

Poggio Torriana (88 +)

San Clemente (70 -)

Sant'Agata Feltria (43 -)

Montefiore Conca (34 +)

Saludecio (26 -)

San Leo (25 +)

Pennabilli (24 -)

Talamello (19 +)

Mondaino (12 +)

Maiolo (11 +)

Casteldelci (8 +)

Montegridolfo (8 + )

Gemmano (6 -)



NUOVI CASI 1936 ( + casi in aumento rispetto alla settimana precedente, - casi in diminuzione, = stabili)



Rimini (758 -)

Riccione (163 -)

Santarcangelo di Romagna (122 -)

Cattolica (74 -)

Bellaria (66 -)

Misano Adriatico (64+)

Montescudo Monte Colombo (63 +)

Verucchio (61 -)

San Giovanni in Marignano (50 -)

Coriano (39 =)

Morciano di Romagna (35-)

Novafeltria (33 -)

Poggio Torriana (31 -)



Montefiore Conca (16 +)

San Clemente (14-)

Pennabilli (10 +)

Talamello (10 +)

Mondaino (8 +)

San Leo (8 -)

Montegridolfo (7 + )

Sant'Agata Feltria (5 -)

Saludecio (4 -)



Casteldelci (4 +)

Maiolo (2 =)

Gemmano (0 -)



PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA al 14 marzo ---> 27, 0,6% del totale