Gira in ospedale senza mascherina e importuna i pazienti, sanzionato e foglio di via da Rimini L'uomo, 50enne piemontese, non potrà ritornare a Rimini per i prossimi 36 mesi

Cronaca Rimini | 13:36 - 24 Marzo 2021 Foto di repertorio. Senza mascherina, chiedeva l'elemosina insistentemente, all'interno dell'ospedale Infermi di Rimini, importunando i tanti anziani presenti, alcuni dei quali spaventati per i modi di fare aggressivi dell'uomo, specie a fronte dei rifiuti ricevuti alla richiesta di denaro. Quest'ultimo, un 50enne piemontese, nullafacente e pregiudicato, è stato fermato dalla Polizia, intervenuta sul posto ieri (martedì 23 marzo) a seguito delle segnalazioni: identificato, è stato sanzionato di 400 euro per il mancato impiego della mascherina, ed è stato infine sottoposto a foglio di via obbligatorio del Comune di Rimini, con divieto di ritorno per 36 mesi.

