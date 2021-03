Ricercato per furto, rintracciato in zona stazione a Rimini e arrestato L'uomo, un 44enne rumeno, è stato fermato durante i controlli giornalieri in zona stazione

Cronaca Rimini | 13:34 - 24 Marzo 2021 Foto di repertorio. Ieri (martedì 23 marzo) una pattuglia della Polizia ha rintracciato un 44enne rumeno, senza fissa dimora, che dovrà scontare sei mesi di reclusione in carcere per furto. L'uomo è stato fermato durante i controlli giornalieri in zona stazione a Rimini.

