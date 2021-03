Elezioni Rimini: No Vax presentano il loro candidato, Matteo Angelini

Attualità

Rimini

12:42 - 24 Marzo 2021

Matteo Angelini.

Anche i "No Vax" scendono in campo per le elezioni amministrative di Rimini, in programma il prossimo autunno. Il movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) ha scelto il suo candidato sindaco, Matteo Angelini. In una nota, il candidato si presenta: nato a Rimini 39 anni fa, padre di due bambini, impiegato da 20 anni. Angelini sottolinea il suo impegno nel sociale, "dando supporto alle famiglie che hanno bisogno di sostegno nel loro percorso di conoscenza e consapevolezza rispetto alla libertà di scelta terapeutica". Angelini ha concorso per il Movimento 3V nelle ultime elezioni regionali, primo candidato del movimento per voti raccolti. Lo slogan scelto per la campagna elettorale è "Si vis pacem parabellum", spiegando: "una battaglia per l'affermazione del diritto alla libertà nel senso più profondo previsto dalla nostra Costituzione. Una battaglia di verità e di coerenza".