Turismo: regioni chiedono risorse al governo. Venerdì incontro Bonaccini-Garavaglia

Turismo

Emilia Romagna

| 12:34 - 24 Marzo 2021

Stefano Bonaccini.



Il presidente dalla giunta regionale Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto a un convegno, ha annunciato un incontro venerdì (26 marzo) con il neo Ministro del Turismo Garavaglia, ricordando che per il settore fieristico la richiesta di ristori è stata accolta. Bonaccini non si sbilancia, ma annuncia: "Mi auguro di poter portare buone notizie". Il riferimento è a risorse che possano garantire la ripartenza del settore. Chiede anche un cambio di marcia su investimenti e produzione: "Giusto farsi carico di sussidi e ristori, ma un Paese come l'Italia secondo manifatturiero d'Europa e tra i primi industriali al mondo, non può garantirsi un futuro se non torna a far leva sugli investimenti, sulla produzione, e soprattutto sul far ripartire consumi e su una crescita. Noi dobbiamo tornare a crescere. Vale per noi. Vale per l'Europa".



Infine il governatore regionale è tornato sul tema della campagna vaccinale, attaccando con durezza sulle forniture: "fino ad oggi i comportamenti delle multinazionali sono stati assolutamente indecenti, tagliando laddove avevano sottoscritto contratti da rispettare, visto che parliamo della salute dei cittadini e visto che hanno ricevuto quantità di denaro pubblico non banali per fare ricerca". Ma con l'arrivo delle dosi previste, 130 milioni da giugno a settembre compresi, l'obiettivo di immunizzare tutti gli italiani sarà garantito.