Volley Serie B, Titan Services torna a giocare: trasferta a Forlì

Sport

Repubblica San Marino

| 12:17 - 24 Marzo 2021

Stefano Mascetti mister di Titan Services.

Serie B. La Titan Services aveva giocato la sua ultima partita di campionato proprio contro Forlì. Era il 20 febbraio ed era l’ultima giornata del girone d’andata. Poi il Covid ha dettato legge, imponendo il rinvio di Titan Services – Geetit Bologna del 27 febbraio; Kerakoll Sassuolo – Titan Services del 6 marzo; Titan Services – Consar Ravenna del 13 marzo e Titan Services - Sab Heli Rubicone del 20 marzo. Sabato prossimo, proprio contro Forlì, i sammarinesi tornano finalmente a calcare il parquet. In quali condizioni?

“Ci stiamo allenando in dieci. – Spiega Stefano Mascetti, coach dei Titani. - In tre sono ancora fermi in attesa di ottenere il “Return to play” dal medico sportivo prima di tornare a giocare. L’opposto Samuel Frascio e il primo libero Samuele Rizzi sicuramente non saranno della partita. In forse anche il centrale Matteo Carigi. Credo che ci alleneremo in dodici giovedì ma va già meglio di sabato scorso. Contro Forlì, squadra in testa alla classifica e che all’andata ci ha battuto nettamente, cercheremo di inventarci qualcosa anche in base allo stato di forma dei giocatori. Ai ragazzi chiedo solo di pensare a giocare a pallavolo”.

Nel frattempo sono stati rese note le date di alcuni recuperi:

Titan Services – Geetit Bologna sabato 10 aprile ore 18.30 a Serravalle.

Kerakoll Sassuolo – Titan Services sabato 17 aprile ore 17.30 a Sassuolo.

Titan Services – Consar Ravenna sabato 24 aprile ore 18.30 a Serravalle.

Classifica del girone E2. Querzoli Forlì 15 (5 partite giocate); Geetit Bologna 14 (5); Consar Ravenna 8 (8); Titan Services 6 (5); Sab Heli Rubicone 5 (6); Kerakoll Sassuolo 3 (5).

Prossimo turno. (10^ giornata). Sabato 27 marzo ore 18 a Forlì: Querzoli Forlì - Titan Services.