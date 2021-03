Attualità

Novafeltria

| 12:06 - 24 Marzo 2021

Panorama di Novafeltria.

Sabato 27 marzo, alle ore 15, si svolgerà, in modalità on line, la prima assemblea del percorso partecipato “Nova è”.

”Porta anche tu la tua idea !” sarà il filo conduttore dell'incontro. Un invito alla partecipazione, ad essere protagonisti del territorio, riscoprendosi comunità per progettare insieme il futuro. Uno stimolo alla modernizzazione in grado di ricostruire un‘identità forte, sostenibile, solidale di Novafeltria e dell’Alta Val Marecchia attraverso il metodo partecipativo.

Nell’incontro di sabato 27 marzo, ad una breve presentazione degli obiettivi e delle modalità di partecipazione, farà seguito la descrizione dei dieci punti programmatici, che sono già disponibili sulla pagina facebook di “Nova è", lasciando poi spazio a domande e chiarimenti .

Per partecipare: è sufficiente inviare una mail a novae2021@gmail.com per ricevere il link di accesso alla piattaforma.

Se non avete la possibilità di collegarvi potrete comunque inviare le vostre proposte all’indirizzo novae2021@gmail.com allo stesso indirizzo email o semplicemente imbucarle nella bacheca di Nova è sotto il portico comunale.