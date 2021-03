Teatro per la parità di genere, un corso a Coriano

Attualità

Coriano

| 11:47 - 24 Marzo 2021

Comune di Coriano.

Venerdì 26 marzo alle ore 21.00 si svolgerà, in modalità online, la presentazione agli iscritti del laboratorio di teatro autobiografico denominato “L’arte di raccontarsi”. Il comune di Coriano ha colto la proposta dell'ufficio pari opportunità della Provincia di Rimini, aderendo così al progetto Femminile#plurale che vede da un lato la possibilità di realizzare sul territorio le attività laboratoriali precedentemente citate, mentre dall’altro di organizzare dei doposcuola all’insegna del binomio pari opportunità e sport, dei quali beneficeranno le classi dei due plessi scolastici. Il corso, completamente gratuito, sarà tenuto da Giovanni Casadei, attore e fondatore dell’associazione “No problem” ed è aperto a chiunque, donne e uomini, anche senza una pregressa esperienza sul campo.



Giulia Santoni assessore alle pari opportunità: “Il laboratorio si svolgerà dalla fine di marzo alla prima metà di maggio e confidiamo di poter mettere in scena anche un momento di rappresentazione pubblica finale. Il calendario degli appuntamenti verrà definito durante la serata di presentazione che si terrà venerdì, al fine di andare incontro alle esigenze delle partecipanti. Sono molto soddisfatta del numero delle iscritte, nella speranza che sia il punto di partenza per l'avvicinamento a questa tipologia di progetti anche da parte di un pubblico maschile. Nonostante la scelta obbligata di svolgere la serata di presentazione in modalità online, non escludiamo la possibilità di poter realizzare le attività in presenza e all’aperto. Per questo motivo abbiamo, grazie alla disponibilità dell'associazione Arcipelago Ragazzi, messo a disposizione la sede dei Laboratori Pinocchio che si contraddistingue per la disponibilità sia di ampi spazi al chiuso sia di un giardino con gazebo all’aperto.



Alla presentazione sarà presente anche Giulia Corazzi, Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini, che ha presentato e accompagnato i comuni alla realizzazione del progetto.