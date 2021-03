Rimini, 50mila kg di rifiuti pericolosi scoperti dalla Finanza

Cronaca

Rimini

| 11:27 - 24 Marzo 2021

La Guardia di Finanza circoscrive i rifiuti pericolosi.

Sostanze pericolose e scarti di lavorazione, circa 50mila kg di rifiuti sono stati trovati in un cantiere navale in provincia di Rimini. La scoperta è della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini. Una volta sul posto, proprio all'ingresso, le Fiamme Gialle hanno notato materiali da costruzione, anche in amianto, imballaggi con sostanze pericolose all'interno, vernici, solventi, rottami metallici, scarti in vetroresina, scarti da cantiere e pneumatici fuori uso. L'intera area, oltre 10mila metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro penale. I due amministratori dell'azienda proprietaria dell'area sono stati denunciati per violazione delle norme ambientali sulla gestione dei rifiuti. Dovranno inoltre ripulire l'area e conferire i rifiuti in modo corretto.



"L’operazione di servizio" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "si colloca nell’ambito delle piùampie attività di controllo economico-finanziario, esercitatosul territorio e lungo la fascia costiera emiliano -romagnola dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, rivolte trasversalmente anche alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica."