Raccolta differenziata dei rifiuti a Novafeltria, continua la polemica

Novafeltria

| 11:10 - 24 Marzo 2021

Raccolta rifiuti porta a porta (foto di repertorio).

Continua il botta e risposta tra la Federazione della Sinistra e il comune di Novafeltria sulla questione rifiuti. Il gruppo politico commenta la replica dell'amministrazione comunale secondo cui c'è stato un netto miglioramento della raccolta differenziata “C’è poco da dire i numeri sono numeri “ recita la nota della Federazione “e la matematica non la pieghi al tornaconto politico. Basti pensare, per parlare un po’ di numeri, che a Novafeltria nel 2014 la raccolta differenziata si attestava al 43.66%, e quali sono stati i mirabolanti risultati che millanta attuale amministrazione? Un triste più 7.34% (51%) risultato raggiunto in ben 5 anni”

Nella nota viene anche segnalato che la differenziata porta a porta non è impossibile per le zone collinari/montane “si può dare un’occhiata al rapporto Arpa Veneto relativo al 2018 : da cui si evince che la provincia di Treviso e quella di Belluno, dove si mette in pratica il porta a porta anche nel territorio montano, sono quelli a più alta di raccolta differenziata, attorno all’ 80 % , a fronte di costi contenuti.”

Per quanto riguarda il progetto “Colombo” “viene “sperimentato” in quei comuni che hanno già un porta a porta spinto ci sembra un po’ come “voler costruire una casa dal tetto”.

La nota si conclude ricordando che “anche che in campagna elettorale l’attuale maggioranza aveva fatto ben altre promesse sulla raccolta differenziata, pertanto suggeriamo all’amministrazione che se sono stanchi, se la macchina amministrativa è cosa è più grande di loro forse è arrivato il momento di farsi da parte per chi ha una visione più ambiziosa del ruolo che deve avere Novafeltria. “