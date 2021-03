Coriano, addio Simone: muore lo storico centralinista comunale. Aveva 46 anni

Attualità

Coriano

| 07:57 - 24 Marzo 2021

La sindaca Spinelli con Simone Ugolini.

Lutto a Coriano e negli uffici comunali per la scomparsa di Simone Ugolini, 46 anni. Centralinista, ma anche un supporto per i cittadini che volevano orientarsi all'interno degli edifici comunali, era affetto da una malattia neurodegenerativa che lo aveva allontanato dal suo lavoro in comune da diversi anni. Il commosso ricordo del sindaco Domenica Spinelli "Di te Simone" scrive sulla sua pagina Facebook "ricorderemo per sempre la tua innata leggerezza e il tuo sorriso. Sei stato in comune il ragazzo che scherzava con tutti a prescindere ma guai a parlare della Juve. Un abbraccio, continua a sorridere tra le nuvole". Tanti i messaggi di condoglianze in risposta al post del sindaco, a dimostrazione di quanto Simone fosse conosciuto e apprezzato. Non è ancora stata resa nota la data del funerale.