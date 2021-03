Solidarietà per bimbi oncologici, anche Novafeltria ha fatto la sua parte nel ricordo di Giovanni

Attualità

| 06:54 - 24 Marzo 2021

Gara di solidarietà, obiettivo 30mila euro.

La sua scomparsa, nel luglio 2019, lasciò un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari. Il piccolo Giovanni, 4 anni e una grande forza di volontà nell'affrontare la malattia, riuscì a unire la comunità di Novafeltria in una rete solidale che ancora oggi è forte, nel suo ricordo.



Così anche la Valmarecchia ha contribuito all'iniziativa benefica di Ageop, l'Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica che ha indetto la lotteria "Lottoanchio - Insieme vinciamo", il cui ricavato andrà a sostegno della campagna finalizzata alla raccolta di 30.000 euro e all'acquisto del giardino di "Casa Gialla", la struttura di Ageop Ricerca che dà accoglienza ai piccoli malati di tumore in cura al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, per i periodi di terapia in day hospital.



Anche la Valmarecchia, ricordando Giovanni, ha voluto contribuire. Lo hanno fatto in primis Gina e Pina Botticelli, Iliana Sante e altri volontari che si sono spesi in prima persona per la distribuzione dei biglietti; in secondo luogo tutti coloro che hanno partecipato alla lotteria, 250 i tagliandi "staccati" in sole 48 ore.



Felici della partecipazione di Novafeltria sono i genitori di Giovanni, che evidenziano: "Una piccola goccia il valore dei biglietti, ma contribuirà a ingigantire l'oceano della solidarietà". Il loro piccolo guerriero è ricordato con affetto da tutta la comunità e continua a vivere, con questi gesti, come sottolineano commossi i suoi genitori.