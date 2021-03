Attualità

Rimini

| 18:01 - 23 Marzo 2021

Cristina Spina, directors photo.

La riminese Cristina Spina è tra i finalisti di Cortinametraggio, diretto da Maddalena Mayneri. La XVI edizione si svolge fino al 28 marzo 2021 nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Completamente online per il pubblico da casa che potrà vedere i corti in concorso in streaming su MYmovies.it. Dirette live giornaliere andranno in onda grazie a MYmovies e CanaleEuropa.tv, strisce quotidiane sul web riprese dai vari canali social di Cortinametraggio e MYmovies. Il pubblico potrà interagire in diretta.



Il suo corto in concorso si intitola 500 Calories e vede la partecipazione di Kathleen Chalfant (House of Cards, The Affair) e Yvonne Woods. Un essere umano per vivere ha bisogno di almeno 1200 calorie al giorno. Una donna nel mezzo di una crisi esistenziale si confronta con la sua insegnante di danza che l'aveva costretta, all'età di 13 anni, a limitare la sua dieta a 500 calorie al giorno.



Cristina Spina originaria di Rimini, è un'attrice, scrittrice e regista italiana residente a New York. Inizia la sua carriera a Roma come ballerina e attrice, lavorando con i più importanti registi teatrali italiani, come Luca Ronconi, Massimo Castri e Carlo Cecchi. Cristina debutta in America quando viene scelta dalla coreografa e regista Martha Clarke per un ruolo da protagonista nello spettacolo Kaos di Frank Pugliese al New York Theatre Workshop. Nel 2013 studia alla NYU Tisch School nel corso cinematografico Sight & Sound. È assistente alla regia nel film di Bette Gordon The drowning. Per House of Cards, stagione 6, segue il regista Alik Sakharov. E per City on a Hill, stagione 2, segue il regista Hagar Ben Hasher. Nel 2016 dirige il suo cortometraggio d'esordio Così sia, vincitore del premio Miglior Cortometraggio al Rome Independent Film Festival. Ora sta sviluppando il suo primo lungometraggio Rose is a Rose.



Tutti i cortometraggi saranno visibili su MYmovies.it dal giorno di pubblicazione per una settimana.