Emilia Romagna verso la zona rossa anche dopo Pasqua. "Ricoveri devono diminuire"

| 16:29 - 23 Marzo 2021

L'assessore regionale Raffaele Donini.

L'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini conferma che l'Emilia Romagna dovrebbe rimanere in zona rossa anche dopo Pasqua. L'Rt è in calo, da 1,8 si sta attestando attorno all'uno, ma la pressione sugli ospedali del territorio è ancora alta. “Finché i ricoveri non torneranno sotto il livello di guardia consigliamo la permanenza delle misure di contenimento”, spiega Donini, che ha però ricordato: "Ad una diminuzione di casi non corrisponde immediatamente una diminuzione di ricoveri. Per attendere una diminuzione di ricoveri, e quindi un alleggerimento della pressione sui reparti ospedalieri, occorreranno sicuramente altri giorni, come per il discorso dei decessi".