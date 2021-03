San Giovanni: arriva il bando con contributi per l'affitto e i buoni spesa

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:13 - 23 Marzo 2021

San Giovanni in Marignano.



L'amministrazione comunale di San GIovanni in Marignano ripropone il bando "Obiettivo Famiglia" per sostenere il perdurare della situazione di incertezza economica. La manovra prevede l'erogazione di buoni spesa per generi di prima necessità e contributi per il pagamento di affitto, mutuo prima casa, bollette, spese scolastiche e universitarie, corsi e laboratori artistico-culturali.



Possono richiedere contributi le famiglie marignanesi a basso reddito (ISEE fino a 10mila €) e liquidità inferiori a 10mila € al 31 dicembre 2020; quelle che hanno subito calo di redditi a causa della pandemia (ISEE fino a 35mila €) e liquidità inferiori a 10mila €, sempre al 31 dicembre 2020.

La modulistica è disponibile sul sito del comune di San Giovanni in Marignano. L'amministrazione comunale evidenzia alcune novità: la percentuale di copertura delle voci di spesa legate all’affitto, mutuo e utenze passa dal 50% al 70%, nell’ottica di incidere maggiormente su quelle che si sono dimostrate le spese più impattanti nei bilanci familiari; nelle utenze sono inoltre incluse anche le maggiori spese legate al potenziamento Internet che alcune famiglie in difficoltà economica hanno dovuto affrontare sia per lo smart working che per la didattica a distanza.



E' infine confermato anche il buono cultura per chi, investendo sul proprio benessere, ha intrapreso corsi, laboratori e altre tipologie di esperienze culturali, sociali e artistiche anche on line.



Le risposte verranno fornite in maniera immediata a seguito della presentazione della domanda e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, ma si specifica che saranno effettuati controlli anche successivamente all’erogazione dei contributi stessi, prevedendo una collaborazione con la Guardia di Finanza.