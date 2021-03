Riccione chiede all'Unesco riconoscimento dell'identità di spiaggia, è la prima in Italia

Attualità

Riccione

| 16:00 - 23 Marzo 2021

Villa Mussolini.



Villa Mussolini sarà la sede del Centro di documentazione per la candidatura all'Unesco del patrimonio immateriale, finalizzato alla salvaguardia e alla trasmissibilità del patrimonio culturale legato agli usi della spiaggia di Riccione. "Un patrimonio immateriale delle pratiche sociali fondate sull'accoglienza e coinvolgenti tutte le attività della comunità, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale", spiega l'amministrazione comunale di Riccione.



L'Unesco da anni oramai distingue la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza e a fornire assistenza ai portatori di interessi per adottare misure adeguate. Nella lista italiana troviamo la pizza napoletana e i maestri liutai marchigiani. Poi c'è il Registro delle Buone pratiche di salvaguardia (Register of Best Safeguarding Practices), che contiene programmi, progetti e attività messi in opera con la partecipazione della comunità, del gruppo o degli individui interessati e con il loro consenso libero ed informato e può servire da modello, secondo i casi, regionale o internazionale a delle attività di salvaguardia. In questo secondo gruppo ancora nessuno in Italia ha proposto candidatura, per prima lo farà Riccione per salvaguardare, studiare, tramandare e insegnare la sua "identità di spiaggia", quell'insieme fatto di accoglienza e saper creare comunità e incontro tra persone di diverse provenienze in quella immensa piazza che è il litorale in estate come in inverno.



La giunta comunale ha approvato la concessione in comodato d'uso gratuito all'associazione nata per la candidatura all'Unesco, di cui fanno parte realtà imprenditoriali cittadine e le cooperative bagnini di Riccione. Soprattutto l'associazione per la candidatura all'Unesco si fonda sull'importante collaborazione con l'Università di Bologna e il professor Guido Candela, già professore ordinario di Politica economica dell'Università di Bologna e preside della Facoltà di economia, sede di Rimini. "Il Centro di documentazione è il luogo fisico dove studiare, raccogliere le testimonianze e mettere a disposizione della comunità questo sapere", spiega il professor Candela.



Al Centro documentazione in una parte di Villa Mussolini, che il Comune ha in gestione dalla Fondazione Carim, confluiranno i documenti tra cui 36 interviste a bagnini di esperienza pluriennale, della durata ognuna di due ore, 26 interviste a turisti (un'ora e mezza) 110 lettere di testimonianze di visitatori italiani e stranieri e 1500 questionari ai turisti e 360 a riccionesi. "Il percorso verso il riconoscimento del patrimonio diffuso e immateriale della città di Riccione, con l'attribuzione di una sede per il suo centro documentale è arrivato così ad un punto concreto e importante", ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi.



Il passo successivo è rappresentato dalla presentazione al Ministero della Cultura della documentazione raccolta che verrà quindi trasmessa a Parigi, sede dell'Unesco, per l'avvio dell'istruttoria da parte dell'organismo internazionale. "Alla base c'è uno straordinario lavoro di raccolta dati, comparazioni e ricerche dalle consuetudini orali alle pratiche sociali e artigianali. Ma anche un lavoro di squadra dell'amministrazione, della comunità cittadina", commenta il sindaco.