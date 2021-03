Calcio D, mercoledì recupero Forlì-Bagnolese

Sport

Forlì

15:51 - 23 Marzo 2021

Una fase di gioco della gara tra Forlì e Sasso Marconi (foto Boscherini).



Mercoledì si gioca il recupero Forlì-Bagnolese. Le due squadre sono divise da quattro punti: i Galletti 28 in 21 partite, i reggiani 24 in 20 gare. Nelle file della formazione reggiana, che domenica ha saltato il derby reggiano contro la Correggese, mancheranno bomber Formato e il difensore Cocconi, entrambi infortunati, il centrocampista Pane (si è rotto un braccio) e il difensore Scappi. Mancherà quindi un po' esperienza alla squadra di mister Gallicchio ed inevitabile sarà il ricroso a più dei quattro under previsti per regolamento. Nell'ultima partita in cui la Bagnolese è scesa in campo ha affrontato il Fiorenzuola venendo raggiunta solo nel finale.