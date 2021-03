Calcio a 5, in regione sabato 17 aprile al via i campionati femminile e di C1 maschile

Sport

15:30 - 23 Marzo 2021

Il campionato di Calcio a 5 maschile di C1 e quello di Calcio a 5 femminile ripartiranno in Emilia Romagna sabato 17 aprile.

La richiesta di ripresa dell'attività, arrivata dalla LND, è stata oggetto di riunioni online che il CRER ha tenuto con le Società, ricevendo una iniziale adesione di cinque Club per il Calcio a 5 maschile e di cinque per il Calcio a 5 femminile.

La FIGC, nelle proprie linee guida, uscite successivamente agli incontri online con le Società, ha stabilito il numero minimo di otto partecipanti per il campionato di C1 maschile e di cinque per quello femminile, prevedendo anche la possibilità per Comitati Regionali limitrofi di "unirsi" nel dare il via ad un campionato congiunto.

In questo contesto il CRER è stato contattato dal Comitato Regionale Veneto, che non aveva i numeri sufficienti per la ripartenza.

Nel rispetto della volontà sovrana delle Società il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna ha così ricontattato i club dei campionati in esame, ottenendo l'assenso per un campionato congiunto emiliano - romagnolo veneto a nove squadre nel maschile, organizzato comunque dal CRER, ma non in quello femminile, che è rimasto esclusivamente emiliano romagnolo con cinque compagini partecipanti.

Sempre nel pieno rispetto delle indicazioni delle Società, non ripartirà invece il campionato di Eccellenza Femminile di Calcio a 11, stante la bassa adesione dei Club emiliano romagnoli.