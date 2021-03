Attualità

Repubblica San Marino

| 14:55 - 23 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 23 marzo 2021.

A San Marino continua a preoccupare la situazione dell'ospedale di Stato, con la saturazione delle terapie intensive (11 ricoverati) e 32 pazienti nei reparti Covid (+2 rispetto alle precedenti 24 ore). Il 9% dei casi attivi è ricoverato in ospedale; il 91%, 435 persone, è in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si sono registrati il decesso di una 95enne sammarinese, ricoverata in ospedale, e 42 nuovi casi su 418 tamponi, e 55 guarigioni.