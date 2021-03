Coppi e Bartali: Jakub Mareczko si impone a Gatteo

Sport

Gatteo

| 14:44 - 23 Marzo 2021

Jakub Mareczko (foto dal sito Spazio Ciclismo).



È stato uno sprint a ranghi compatti a decidere l'epilogo della prima semitappa della giornata inaugurale della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che, come da tradizione, si è aperta a Gatteo questa mattina (martedì 23 marzo).



Ad imporsi è stato il portacolori della Vini Zabù, Jakub Mareczko, che ha preceduto l'ex campione del mondo Mark Cavendish (Deceunink Quick Step) e il giovane, classe 2000, Marius Mayrhofer del Team DSM.



La tappa ha registrato un lungo tentativo di fuga che ha visto come protagonisti Raffaele Radice (MG KVis VPM) e Francesco Zandri (Work Service Marchiol) che sono rimasti al comando fino a meno di 20 chilometri dalla conclusione, quando, sotto le spinte dei portacolori della Vini Zabù, il gruppo è ritornato compatto. A pochi chilometri dall'arrivo Manuele Boaro (Astana Premier Tech) ha tentato il colpo a sorpresa ma le formazioni dei velocisti non gli hanno lasciato spazio. Inevitabile quindi la volata a ranghi compatti con Mareczko vincitore. Grazie al successo di questa mattina il portacolori della Vini Zabù è anche il primo leader della classifica generale.