Rimini, nuovo protocollo contro la violenza sulle donne: "Azione mirata sugli aggressori"

Attualità

Rimini

| 13:50 - 23 Marzo 2021

La firma del protocollo.



Oggi (martedì 23 marzo) in Prefettura a Rimini è stato sottoscritto il "protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne", che, spiega una nota della Prefettura, "è il compimento di un percorso di approfondimento condotto dai vari soggetti istituzionali e associativi sulla complessa tematica nell’ambito delle rispettive sfere di competenza".



Il documento fissa, per i prossimi tre anni, obiettivi di tutela e sostegno delle vittime, attraverso il costante monitoraggio del fenomeno, il coordinamento delle azioni e la cooperazione tra soggetti pubblici e privati operanti nello specifico settore. Due le direzioni individuate: strumenti educativi e informativi rivolti a chi ha subito violenza e un'azione mirata nei confronti degli aggressori, attraverso un'operazione di reiducazione e il superamento, spiega la Prefettura, "dei fattori di devianza che generano comportamenti violenti".



Tavoli tecnici tra i sottoscrittori saranno attivati per garantire la concreta attuazione del protocollo. "Il fenomeno rappresenta ancora un'emergenza pubblica, per questo si rivela estremamente rilevante proseguire nell’azione educativa intrapresa per affermare il rispetto pieno ed incondizionato della dignità delle donne e di tutte le persone, rimuovendo schemi e pregiudizi che ancora oggi persistono nella società attuale", spiega il Prefetto Giuseppe Forlenza.