Novafeltria: idee per interventi migliorativi, Nova è propone la "Mappa Emotiva"

Attualità

Novafeltria

| 13:49 - 23 Marzo 2021

"Nova é", la nuova lista civica che, in vista delle prossime elezioni amministrative a Novafeltria, si propone come alternativa all'attuale amministrazione, ha lanciato l'iniziativa della "mappa emotiva" del territorio. Esso, rilevano i promotori di "Nova é", "ha un'anima, un modo di essere che lo caratterizza e che si forma nel tempo, lentamente, attraverso le esperienze di chi lo abita, spesso è sepolta nell’apparente indifferenza, nello scorrere veloce della vita quotidiana, tra i ricordi di tempi lontani nei quali tutto era sereno, felice, migliore". Lo strumento della "Mappa emotiva", nell'intenzione dei promotori, diventa "strumento utile alla comunità per conoscere e comunicare se stessa, per spezzare il ghiaccio e iniziare a creare un dialogo tra cittadini, un modo per ritrovarsi comunità in questo particolare momento all’insegna del distanziamento". Indicare luoghi e situazioni potrà poi essere l'occasione per valutare possibili interventi progettuali migliorativi per valorizzare questi luoghi. E' possibile partecipare all'iniziativa tramite la pagina Facebook o inviando un email a novae2021@gmail.com.