Ospite in hotel con droga in camera, arrestato spacciatore

Rimini

| 13:14 - 23 Marzo 2021

La droga sequestrata.

Un 22enne di nazionalità straniera, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato a Rimini, a seguito di un'indagine della Polizia Municipale, al termine della quale sono stati sequestrati quasi 2 etti di cocaina, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 3900 euro, somma ritenuta il provento di spaccio. Il blitz è scattato ieri pomeriggio (lunedì 22 marzo), con la collaborazione del gestore dell'hotel in cui il giovane era alloggiato: la Polizia ha perquisito la camera presa in affitto, trovando un panetto di cocaina nascosta nella tasca di un giubbotto e il resto dello stupefacente diviso in dosi. Gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria avevano monitorato negli ultimi giorni i movimenti del 22enne, portando dunque a termine l'operazione con l'arresto e il sequestro della droga.