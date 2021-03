Raffica di furti a danno di bar, hotel e automobili: in carcere un 26enne magrebino

Cronaca

Rimini

| 12:58 - 23 Marzo 2021

Carabinieri di Rimini intenti in un servizio di controllo.



Nella giornata di ieri (lunedì 22 marzo) i Carabinieri di Rimini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 26enne magrebino, in Italia senza fissa dimora, ritenuto il responsabile di alcuni furti, avvenuti a Bellaria Igea Marina e Rimini, tra l'ottobre 2020 e il febbraio 2021: sette colpi, in particolare, a danno di bar, hotel e automobili. Le indagini dei Carabinieri si sono concentrate soprattutto sulla visione delle immagini del sistema di videosorveglianze delle zone interessate.