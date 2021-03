Vaccini Covid: a breve introdotte le liste dei 'riservisti' anche in Romagna

Attualità

Rimini

| 12:52 - 23 Marzo 2021

Centro vaccinazione alla fiera di Rimini.

L'Emilia Romagna vuole accelerare sui vaccini. Finora è stato impiegato l'87,2% delle dosi, 695.655 sulle 779.340 dosi ricevute, e sono circa 243.000 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. L'intenzione è quella di concludere a breve, forse già ad inizio aprile, le prime somministrazioni agli over 80, anticipando qualche appuntamento, questo in base alla diminuzione delle scorte, in previsione dell'arrivo di più dosi nel mese di aprile, secondo quanto riferito dall'assessore Donini. Infine, la regione ha dato mandato alle Ausl del territorio di compilare gli elenchi dei riservisti. In pratica saranno chiamate persone già in lista, già prentotate, quindi nelle categorie attualmente sottoposte a vaccinazione (over 75 e persone appartenenti a categorie di rischio), per sostituzioni dell'ultima ora (attraverso l'anticipo dell'appuntamento).