Novafeltria, taglio del nastro con il Sindaco per iN's Mercato

Attualità

Novafeltria

| 12:06 - 23 Marzo 2021

Taglio del nastro per iN's Mercato a Novafeltria.

Taglio del nastro questa mattina (martedì 23 marzo) per il punto vendita iN's Mercato di Novafeltria. Dopo i lavori di rinnovamento, che hanno visto anche l'allestimento del reparto iN's Forno e iN's Orto, il negozio è pronto per accogliere tutti i clienti.

Al taglio del nastro era presente anche il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.

IN’s mercato nella Provincia di Rimini oltre a Novafeltria è presente anche a Viserba di Rimini in via Orsoleto a Rimini in viale XXIII Settembre n. 85, in via Flaminia n. 92 a Cattolica in via Federico Fellini, 18 e a Riccione in Viale Ceccarini n. 156.