Passa la "Coppi e Bartali", tutte le limitazioni alla circolazione a Coriano

Sport

Coriano

| 11:53 - 23 Marzo 2021

Immagine di repertorio.

Il territorio del comune di Coriano sarà interessato dal passaggio dalla gara ciclistica “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” con la seconda, terza tappa e quarta tappa, in programma mercoledì 24, giovedì 25 marzo e venerdì 26 marzo .

Ecco le disposizioni sulle strade interessate e gli orari in cui passerà la gara ciclistica :

Mercoledì 24 marzo tappa: Riccione-Sogliano 163.5 km

(passaggio carovana previsto nel comune di Coriano tra le ore 11.35 e le ore 12.00)

Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nella fascia oraria compresa tra le 09.00 e le 14 sulle vie Gramsci e Don Milani

Divieto di transito con la sospensione temporanea della circolazione nei seguenti tratti di strada, per il tempo necessario al passaggio della carovana .

· S.P. 50 – via Puglie, da inizio territorio comunale all’intersezione con la Via di Vittorio;

· S.P. 50 – via del Balcone;

· Via di Vittorio;

· S.P. 31 – via Marano;

· S.P. 41 - Via Montescudo;

· Via Gramsci;

· Via don Milani;

· S.P. 49 - Via Cerasolo;

· S.P. 49 - Via Monte Pirolo;

· S.P. 49 - Via la Pastora



Giovedì 25 marzo tappa: Riccione-Riccione 145 km

(passaggio carovana previsto nel comune di Coriano dalle ore 11.35 alle ore 11.54 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15 )

Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 16.00 sulla via Garibaldi dalla rotonda con le vie Marano, Circonvallazione, Guido Rossa, G. di Vittorio all’intersezione con la via Circonvallazione.

Divieto di transito con la sospensione temporanea della circolazione nei seguenti tratti di strada per il tempo necessario al passaggio della carovana nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 16.00

· S.P. 41 – via Montescudo, da inizio territorio comunale all’intersezione con la Via San Salvatore;

· S.P. 41 – via Pian della Pieve;

· Via Parco del Marano fino al confine di Stato con la Repubblica di San Marino;

· S.P. 41 – via Montescudo;

· S.P. 50 - Via Chiesa;

· S.P. 50 - Via Pedrolara;

· S.P. 50 - Via Ca’ Fornaci;

· S.P. 50 - Via Fleming;

· S.P. 50 - Via Giovagnoli;

· Via Garibaldi;

· S.P. 31 - Via Circonvallazione;

· Via Scaricalasino fino al confine comunale con San Clemente;



Venerdi 26 marzo tappa: San Marino-San Marino, 154.8 km

(passaggio carovana nel comune di Coriano dalle ore 12.20 alle ore 12.33 e dalle ore 13.40 alle ore 14)



Divieto di transito con la sospensione temporanea della circolazione nei seguenti tratti di strada, per due volte, nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 15.00 per il tempo necessario al passaggio della carovana



· Via Monte Olivo dall’intersezione con la Strada di Monte Olivo, da inizio territorio comunale;

· Via Ranco;

· Via Parco del Marano fino al confine di Stato con la Repubblica di San Marino;



La Settimana Internazionale Coppi e Bartali è una gara autorizzata dalla Federazione ciclistica internazionale e dai decreti governativi vigenti in materia di misure per il contenimento del contagio da Covid-19, che permettono lo svolgimento di questi eventi in assenza di pubblico.